Все изменяют, а я не такой: новосибирцы оказались самыми верными в стране

7 Март 2020 2020-03-07T14:01:15+03:00

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Агентство Zoom Market провело соцопрос среди жителей 24 городов России: вопросы были посвящены теме супружеской верности и измен.Участников спрашивали, считают ли они, что супружеская верность в современном мире по-прежнему актуальна? Осуждают ли тех, кто изменяет, будучи в браке? А главное — изменяли ли сами своим вторым половинкам?

Результаты опроса точно польстят сибирякам. Новосибирск занял в рейтинге последнее 24-е место, но, как оказалось, самое почетное: в конце списка расположились самые «верные» города. А больше всех изменяют своим супругам жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что 94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей которые «изменяли» своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер.

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