2020-03-07T14:01:15+03:00
Общество

Все изменяют, а я не такой: новосибирцы оказались самыми верными в стране

Эти данные - результаты социологического опроса
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирске самые верные супружеские пары, согласно опросу.В Новосибирске самые верные супружеские пары, согласно опросу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Агентство Zoom Market провело соцопрос среди жителей 24 городов России: вопросы были посвящены теме супружеской верности и измен.Участников спрашивали, считают ли они, что супружеская верность в современном мире по-прежнему актуальна? Осуждают ли тех, кто изменяет, будучи в браке? А главное — изменяли ли сами своим вторым половинкам?

Результаты опроса точно польстят сибирякам. Новосибирск занял в рейтинге последнее 24-е место, но, как оказалось, самое почетное: в конце списка расположились самые «верные» города. А больше всех изменяют своим супругам жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров уточнил, что 94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей которые «изменяли» своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А ну пропусти!»: две девушки подрались из-за того, что не поделили дорогу
Все изменяют, а я не такой: новосибирцы оказались самыми верными в стране
Медсестра, которая присылала свои откровенные фото за помощь приютам, оказалась фейком
Водитель иномарки после аварии врезался в сугроб в Бердске, а виновник ДТП сбежал
«Избавьте нас от ваших детей»: подростки терроризируют общежитие на ОбьГЭСе
«Не осталось ничего»: семья погорельцев из Искитима просит помощи
«За еду готов душу продать»: волонтеры ищут дом белоснежному коту
«Повалил густой дым»: в Ленинском районе загорелся частный дом
«Не могла стоять, путалась речь»: сибирячка въехала в грузовик возле парка Кирова
Останки расчлененной в Академгородке собаки отправили на экспертизу
Верещала на весь магазин: сибиряка возмутила девушка с собакой в гипермаркете
Врезались по очереди: четыре иномарки столкнулись в центре Новосибирска