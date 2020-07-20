Новосибирцы выберут место, где появится стела «Город трудовой доблести»

20 Июль 2020 2020-07-20T12:59:23+03:00

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С 20 июля в Новосибирске начался прием предложений от жителей города, где лучше расположить стелу в честь присвоения мегаполису звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на онлайн-конференции с журналистами.

— В ближайшее время будет объявлен конкурс по оформлению стелы, каково будете архитектурное и визуальное решение. С сегодняшнего дня мы ждем от новосибирцев предложений, где можно расположить стелу. Это место должно быть не только символичным, иметь хороший обзор, но и свободным от всех коммуникаций, — сказал Анатолий Локоть.

Присылать предложения нужно на электронную почту Музея Новосибирска.

Напомним, указ о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» был подписан Владимиром Путиным 2 июля. В честь этого и в соответствии с законом в Новосибирске установят стелу с изображением герба города.

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