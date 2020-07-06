2020-07-06T14:07:22+03:00
Общество

«Объединяющая идея»: мэр Анатолий Локоть предложил новосибирцам выбрать место для стелы

Высказаться по этому поводу может каждый
Екатерина ИВАНОВА
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Анатолий Локоть: "Не найдется в городе ни одного человека, который высказался бы против". Фото: пресс-цент мэрииАнатолий Локоть: "Не найдется в городе ни одного человека, который высказался бы против". Фото: пресс-цент мэрии
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Мэр поздравил жителей с важным событием - присвоением столице Сибири почетного звания «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал президент Владимир Путин 2 июля. В честь этого и в соответствии с законом в Новосибирске будет установлена стела с изображением герба города. Анатолий Локоть, предложил новосибирцам активно включиться в процесс:

- Город заслужил это звание, и вот это решение оно абсолютно справедливо. Федеральным законом предусматривается установка стелы. Где она будет установлена – пока не определено. Обращаюсь ко всем новосибирцам, если есть мнение по этому поводу, давайте выскажемся. У нас много красивых мест в городе, но важно, чтобы оно было знаковым и заметным, и воспринималось как жителями, так и гостями города. На самом деле, процедура поддержки инициативы о присвоении городу этого высокого звания, с которой выступили наши ветераны, продолжалась около года. А в течение голосования с 25 июля по 1 июля более полумиллиона жителей поддержали эту инициативу, чтобы городу было присвоено это звание. Эта идея – объединяющая. Я уверен, что не найдется в городе ни одного человека, который высказался бы против.

Приурочили к присвоению почетного звания и официальное открытие обновленного светомузыкального фонтана в Центральном парке. Теперь там будут звучать песни, которые выбрали сами горожане - это «Катюша», «Прощание славянки», «Темная ночь», и конечно же, всеми любимый «День Победы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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