2020-07-20T11:50:16+03:00
Общество

Открытие школ в Новосибирске 1 сентября 2020 года: мэр сделал заявление

Анатолий Локоть рассказал, как пройдет открытие школ в Новосибирске 1 сентября 2020 года
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, как пройдет открытие школ в Новосибирске 1 сентября 2020 годаРассказываем, как пройдет открытие школ в Новосибирске 1 сентября 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 20 июля, мэр Анатолий Локоть сделал заявление о том, как пройдет открытие школ в Новосибирск 1 сентября 2020 года.

— Время для подготовки школ еще есть. Сейчас проходит ремонт школ, приведение их в порядок, безусловно, санитарная обработка. Санобработка школ летом проходила неоднократно, У меня нет сомнений, что к 1 сентября они будут готовы, — сказал Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр заявил, что к 1 сентября в Новосибирске откроются три новые школы в Кировском, Калининском и Советском районе.

Напомним, пока решается вопрос, как в школах пройдет линейка 1 сентября 2020 года. Традиционный праздник предлагают провести в другом формате. Как все пройдет и не отменят ли праздник, станет известно ближе к осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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