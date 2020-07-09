Будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020: отменят ли праздник

9 Июль 2020 2020-07-09T06:15:11+03:00

Мы узнали у министра образования, будет ли в в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020

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Стало известно, что начало учебного года у школьников пройдет не как обычно: будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020 КП-Новосибирск, рассказал министр образования области Сергей Федорчук.

— Пока идут разговоры о том, чтобы проводить линейки в другом формате. У нас официальной информации о том, что в школах отменят линейки 1 сентября, нет. Сергей Кравцов уже выступил, что мы будем их проводить в особом режиме, но не уточняется пока, в каком. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она позволит учиться детям в школе, а не удаленно, то проведем линейки, так сказать, в реальном времени с соблюдением всех мер предосторожности. Но окончательное решение примем ближе к сентябрю, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

Напомним, о том что школьные линейки отменят, заявил 8 июля Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На Международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» он сказал, что традиционной линейки 1 сентября 2020 не будет, праздник предполагают провести в ином формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU