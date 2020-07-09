2020-07-09T06:15:11+03:00
Общество

Будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020: отменят ли праздник

Мы узнали у министра образования, будет ли в в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Рассказываем, отменят ли линейки к 1 сентября 2020Рассказываем, отменят ли линейки к 1 сентября 2020Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Стало известно, что начало учебного года у школьников пройдет не как обычно: будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020 КП-Новосибирск, рассказал министр образования области Сергей Федорчук.

— Пока идут разговоры о том, чтобы проводить линейки в другом формате. У нас официальной информации о том, что в школах отменят линейки 1 сентября, нет. Сергей Кравцов уже выступил, что мы будем их проводить в особом режиме, но не уточняется пока, в каком. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если она позволит учиться детям в школе, а не удаленно, то проведем линейки, так сказать, в реальном времени с соблюдением всех мер предосторожности. Но окончательное решение примем ближе к сентябрю, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Федорчук.

Напомним, о том что школьные линейки отменят, заявил 8 июля Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. На Международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования» он сказал, что традиционной линейки 1 сентября 2020 не будет, праздник предполагают провести в ином формате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каким будет 1 сентября 2020: В школах пройдут линейки, но в новом формате

Министр просвещения рассказал каким будет 1 сентября в 2020 учебном году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске получил благодарность мэра Новосибирска
Будет ли в Новосибирске линейка к 1 сентября 2020: отменят ли праздник
«Матрас сдулся посреди котлована»: спасатели вытащили из воды тонущего подростка
«Мы все исправим»: в мэрии рассказали, почему на дороге появилась яма глубиной три метра
«Я раньше в стационаре работала, буйных успокаивала»: пенсионерка рассказала, почему напала на девушку после ДТП
Сибиряк облил бензином и поджег машину друга из-за ссоры
Погода в Новосибирске на 9 июля 2020 года: жара выше +30
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Новосибирский детский омбудсмен попросит выплатить подросткам 10 тысяч рублей
В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли под летние веранды
Новосибирцев предупредили о самом жарком дне на этой неделе
Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией
В Новосибирске ищут 80-летнюю бабушку в оранжевой кофте, которая ушла со своей дачи
Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось