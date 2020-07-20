«Это что за ересь такая»: в Новосибирске подростка напугал дом, скрывшийся в тумане

20 Июль 2020 2020-07-20T10:52:10+03:00

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В Новосибирске подростка напугал дом, который почти полностью скрыл туман. Виднелись лишь крыша и антенны. По словам мальчика, необычное явление он заметил, когда вышел на балкон. Сначала он собственным глазам не поверил, поэтому решил снять на видео призрачное здание.

— Время около 10 часов утра. Я когда вышел на балкон, увидел вот такую ересь. Стоит призрачный дом с антеннами, будто парит. Как так? Там же на самом деле нет дома. На том месте стоит недостроенный небоскреб. Это настоящая аномалия, я даже фотошопить не умею, специально снимаю на видео, — эмоционально комментирует видео подросток.

Вот только адрес дома-призрака мальчик не указал.

Кстати, это не первый раз, когда сибиряки обсуждают необычные облака. Так, например, в декабре жители микрорайона Шлюз приняли необычное облако за инопланетян.

В Новосибирске подростка напугал дом, скрывшийся в облаках .

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ИСТОЧНИК KP.RU