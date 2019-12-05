2019-12-05T19:41:31+03:00
Общество

«Это инопланетяне?»: сибиряки обсуждаю загадочное облако над Обью

Его заметили жители микрорайона Шлюз
Алена КУЛЕШОВА
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Необычное облако заметили над Заводом Железобетонных изделий на Шлюзе. Фото: "Подслушано Новосибирск"Необычное облако заметили над Заводом Железобетонных изделий на Шлюзе. Фото: "Подслушано Новосибирск"
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Сибиряки заметили над Заводом Железобетонных изделий на Шлюзе странное облако, не похожее на обычный туман. Фотография этого явления появилась в соцсетях.

— Над заводом ЖБИ на Шлюзе какое-то подозрительное облако. Не туман, а именно облако, очень четкой формы и именно над заводом, больше нигде не было этого, — пишет автор поста в паблике «Подслушано Новосибирск». — А потом оно стало растягиваться, тоже, только над заводом. Что это может быть? Какие-то выбросы?

Пользователи соцсетей активно обсуждают таинственное облако. Версии, которые выдвигают люди, варьируются от последствий вредных химических выбросов до появления НЛО:

— Может быть, какие-то вредные испарения от производства?

— А может это инопланетяне?

— Прямо какой-то второй Чернобыль! Там уже жить опасно, среди этих вредных веществ, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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