2020-07-20T08:05:39+03:00
Происшествия

Появилось видео, как таксист в Новосибирске сбил парня на электросамокате

Водитель хотел повернуть и не заметил молодого человека
Ульяна ДЖАНКОВА
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Видеорегистратор снял, как водитель иномарки сбил парня на электросамокате. Фото: стоп-кадрВидеорегистратор снял, как водитель иномарки сбил парня на электросамокате. Фото: стоп-кадр
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В понедельник, 20 июля, водитель на «Хендай Солярис» сбил парня на электросамокате. Видеорегистратор одной из машин, ехавшей чуть позади, снял момент столкновения.

На кадрах видно, что парень едет у обочины, равняется с машиной, а та вдруг резко начинает поворачивать. Парень от удара падает, а машина следует дальше.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу. Полицейские разыскивают водителя.

Напомним, все произошло около семи часов утра. Водитель ехал со стороны улицы 2-я Станционная в сторону проезда Энергетиков и у дома 11 корпус 4 по улице Станционной совершил наезд на пешехода.

Приметы машины: «Хендай Солярис» с госзнаком «н052мн 54», с логотипами на заднем стекле «3-888-888»,на заднем бампере указан телефон «244-63-94» на фоне желтого цвета надпись «Прием водителей». Очевидцев просят сообщить по телефону: 232-23-51.

В Новосибирске водитель иномарки сбил парня на электросамокате.ГИБДД Новосибирска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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