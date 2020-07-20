Сибиряка на электросамокате сбил таксист: водителя ищут полицейские

20 Июль 2020 2020-07-20T07:13:31+03:00

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В понедельник, 20 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. У дома №11 на улице Станционная «Хендай Солярис» сбил сибиряка на электросамокате. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Все произошло около семи часов утра. Водитель ехал со стороны улицы 2-я Станционная в сторону проезда Энергетиков и у дома 11 корпус 4 по улице Станционной совершил наезд на пешехода, возраст пешехода устанавливается, пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Водитель с места ДТП скрылся, — расскзаали в ведомстве.

Сейчас его разыскивают полицейские. Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить о месте нахождения автомобиля по телефону 232-23-51.

Вот приметы машины: «Хендай Солярис» с госзнаком «н052мн 54», с логотипами на заднем стекле «3-888-888»,на заднем бампере указан телефон «244-63-94» на фоне желтого цвета надпись «Прием водителей».

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