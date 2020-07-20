Как бабахнет сейчас: новосибирцев восхитило грозовое небо, похожее на снежную пургу

20 Июль 2020 2020-07-20T06:38:51+03:00

Синоптики прогнозировали дождь и грозу после аномальной жары

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 20 июля, небо над Новосибирском затянули тучи, похожие на волны в море или снежную пургу.

Красивыми кадрами с КП-Новосибирск поделились очевидцы. На снимке видно, что вот-вот начнется гроза. А новосибирцы тому и рады. В регионе уже несколько дней столбик термометра показывает +33 градуса, местами жара достигла отметки в +35 градусов: люди изнывают от аномально жаркой погоды.

По прогнозу синоптиков, жара сохранится, но сегодня город немного освежит кратковременный дождь.

— Днем столбик термометра в Новосибирске поднимется до +30, +32 градусов, по области — до +30, +35, местами +23, +28. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и гроза, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По прогнозу, после 20 июля жара немного спадет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Новосибирске на 20 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь.

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 20 июля 2020 года. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU