2020-07-20T06:38:51+03:00
Общество

Как бабахнет сейчас: новосибирцев восхитило грозовое небо, похожее на снежную пургу

Синоптики прогнозировали дождь и грозу после аномальной жары
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирск накрыло грозовое небо, похожее на снежную пургу.Новосибирск накрыло грозовое небо, похожее на снежную пургу.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В понедельник, 20 июля, небо над Новосибирском затянули тучи, похожие на волны в море или снежную пургу.

Красивыми кадрами с КП-Новосибирск поделились очевидцы. На снимке видно, что вот-вот начнется гроза. А новосибирцы тому и рады. В регионе уже несколько дней столбик термометра показывает +33 градуса, местами жара достигла отметки в +35 градусов: люди изнывают от аномально жаркой погоды.

По прогнозу синоптиков, жара сохранится, но сегодня город немного освежит кратковременный дождь.

— Днем столбик термометра в Новосибирске поднимется до +30, +32 градусов, по области — до +30, +35, местами +23, +28. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и гроза, — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По прогнозу, после 20 июля жара немного спадет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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