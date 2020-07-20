Погода в Новосибирске на 20 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать дождь

20 Июль 2020 2020-07-20T03:36:31+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 20 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 20 июля 2020 года: в городе и области будет по-прежнему жарко. Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами местами +30°градусов и выше. Утром в Новосибирске температура воздуха составит +25, +27°градусов, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем столбик термометра в Новосибирске поднимется до +30, +32 градусов, по области — до +30, +35, местами +23, +28. Во второй половине дня ожидается кратковременный дождь и гроза, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

Прогноз «Яндекса» обещает утром +19 градусов, днем до +29 градусов, а вечером столбик термометра опустится до +24 градусов. По данным сайта, осадков не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU