«Думали, он полетит»: под Новосибирском подростки ради эксперимента скинули с крыши птенца
В Бердске, что под Новосибирском, компания подростков скинули с крыши магазина птенца стрижей. Девушка по имени Софья стала очевидцем жуткого зрелища.
— Мальчишкам лет по восемь. Они скинули птенца, думали, что полетит. В целом он в порядке, но кажется, травмировано крыло. Хочу выкормить его и отпустить на волю, — рассказала КП-Новосибирск Софья.
Девушку предостерегли, что птенца нужно кормить по-особенному, человеческую пищу ему нельзя. Сибирячке посоветовали обратиться в Центр помощи диким животным, которые уже не раз спасали птиц, оказавшихся в беде.
Напомним, КП-Новосибирск писала об удивительной истории, где вороненка со сломанными лапками выхаживают в приюте для бездомных кошек. Птенец сломал себе ноги, выпав из гнезда, ему собирают деньги на лечение. Карр живет в отдельной комнате в клетке. Кошек я к нему не пускают.
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ИСТОЧНИК KP.RU