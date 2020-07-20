2020-07-20T04:57:05+03:00
Общество

«Думали, он полетит»: под Новосибирском подростки ради эксперимента скинули с крыши птенца

Малыша спасла девушка, которая проходила мимо
Ульяна ДЖАНКОВА
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Маленького стрижа скинули с крыши подростки ради эксперимента. Фото: СофьяМаленького стрижа скинули с крыши подростки ради эксперимента. Фото: Софья
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В Бердске, что под Новосибирском, компания подростков скинули с крыши магазина птенца стрижей. Девушка по имени Софья стала очевидцем жуткого зрелища.

— Мальчишкам лет по восемь. Они скинули птенца, думали, что полетит. В целом он в порядке, но кажется, травмировано крыло. Хочу выкормить его и отпустить на волю, — рассказала КП-Новосибирск Софья.

Девушку предостерегли, что птенца нужно кормить по-особенному, человеческую пищу ему нельзя. Сибирячке посоветовали обратиться в Центр помощи диким животным, которые уже не раз спасали птиц, оказавшихся в беде.

Напомним, КП-Новосибирск писала об удивительной истории, где вороненка со сломанными лапками выхаживают в приюте для бездомных кошек. Птенец сломал себе ноги, выпав из гнезда, ему собирают деньги на лечение. Карр живет в отдельной комнате в клетке. Кошек я к нему не пускают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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