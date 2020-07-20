«Думали, он полетит»: под Новосибирском подростки ради эксперимента скинули с крыши птенца

20 Июль 2020 2020-07-20T04:57:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бердске, что под Новосибирском, компания подростков скинули с крыши магазина птенца стрижей. Девушка по имени Софья стала очевидцем жуткого зрелища.

— Мальчишкам лет по восемь. Они скинули птенца, думали, что полетит. В целом он в порядке, но кажется, травмировано крыло. Хочу выкормить его и отпустить на волю, — рассказала КП-Новосибирск Софья.

Девушку предостерегли, что птенца нужно кормить по-особенному, человеческую пищу ему нельзя. Сибирячке посоветовали обратиться в Центр помощи диким животным, которые уже не раз спасали птиц, оказавшихся в беде.

Напомним, КП-Новосибирск писала об удивительной истории, где вороненка со сломанными лапками выхаживают в приюте для бездомных кошек. Птенец сломал себе ноги, выпав из гнезда, ему собирают деньги на лечение. Карр живет в отдельной комнате в клетке. Кошек я к нему не пускают.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Требует внимания и мяса»: в приюте для кошек нянчат трехмесячного вороненка.

Птенец сломал себе ноги, выпав из гнезда, ему собирают деньги на лечение. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU