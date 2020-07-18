«Требует внимания и мяса»: в приюте для кошек нянчат трехмесячного вороненка

В новосибирском приюте для кошек вороненок Мистер Карр живет уже полтора месяца. Его передал туда житель Новосибирска — нашел на земле птенца, выпавшего из гнезда. Заботливые волонтеры приняли необычного питомца со сломанными лапами, а теперь пытаются его вылечить.

— Карр живет в отдельной комнате в клетке. Кошек я к нему особо не пускаю, ведь он инвалид, а они могут за птичками гоняться. Но у нас в приюте живут и собаки — их подпускаю, а сама всегда присматриваю. Собака его не обидит — максимум лизнуть может по голове и украсть кусочек мяса, который Карр прячет у себя «за подушкой», — рассказала КП-Новосибирск Ольга Финько, руководитель приюта «С любовью и заботой».

Птенец постоянно каркает, требуя внимания и мяса. Фото: Предоставлено Ольгой Финько

Аппетит у вороненка хороший, как у орла или стервятника. Больше всего он любит потроха и мясо: говядину, индейку, курицу. Врачи выписали ему кашу-мешанку из яиц, гречки и морковки. Но маленького ворона такая еда не вдохновляет.

— Он еще ребенок — растет, поэтому ест очень много. Я от него практически не отхожу. Он не может прыгать и летать, скучает, поэтому очень радуется, когда я кормлю его и занимаю чем-то. А когда отхожу, начинает орать. Я с ним вожусь, как мама-ворона. Мешанку в последнее время стал выплевывать — видимо, надоела. А мяса уплетает столько, мама не горюй. Мы кормим его всем, чем просит, потому что птенцу надо полноценно развиваться, — объясняет Ольга.

Из-за мяса затраты на корм сильно повысились. А ведь еще нужно оплачивать лечение. За все время, что Карр живет в приюте, его сломанные лапки так и не смогли вылечить.

Карру зафиксировали на лапе аппарат Илизарова, но она почему-то срослась неправильно. Фото: Предоставлено Ольгой Финько

— Врачи одну ногу ему заново сломали и зафиксировали аппаратом Илизарова, чтобы она правильно срослась. Но прошло две недели, а ничего не помогло — почему, не говорят. Вроде бы причина — рахит. Врач затянул конструкцию посильнее и сказал приходить еще через две недели. Изначально аппарат Илизарова хотели поставить на обе ноги, но теперь не знаю, что будет дальше, — переживает Ольга Финько.

Денег на лечение Карру катастрофически не хватает. На приеме у врача конструкцию с лапки должны снять и зафиксировать ее в новом положении. Но за эту процедуру нужно заплатить не меньше 2 тысяч рублей. Волонтеры просят неравнодушных о помощи.

Если вы хотите помочь Карру, просьба звонить по телефону 8-913-383-64-83 (Ольга).

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