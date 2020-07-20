В Новосибирске иномарка насмерть сбила девушку: она шла по дороге

20 Июль 2020 2020-07-20T04:04:16+03:00

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В Кировском районе Новосибирска произошла трагедия. Там 22-летний водитель на «Volkswagen Passat» сбил молодую девушку. От полученных травм он скончалась до приезда врачей «скорой». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 18 июля в 23.57. Парень ехал по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в направлении улицы Мира. У дома №89 на улице Ватутина он сбил пешехода. Личность девушки устанавливается, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, девушка шла по проезжей части.

Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.

Напомним, 18 июля в Новосибирске произошло крупное ДТП, в котором пострадали трое подростков, четвертый умер на месте. Молодой водитель не справился с управлением, улетел в кювет. Момент аварии попал на видеокамеру уличного наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU