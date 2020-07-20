В Новосибирске иномарка насмерть сбила девушку: она шла по дороге
В Кировском районе Новосибирска произошла трагедия. Там 22-летний водитель на «Volkswagen Passat» сбил молодую девушку. От полученных травм он скончалась до приезда врачей «скорой». Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.
— Это произошло 18 июля в 23.57. Парень ехал по улице Ватутина со стороны улицы Немировича-Данченко в направлении улицы Мира. У дома №89 на улице Ватутина он сбил пешехода. Личность девушки устанавливается, — рассказали в ведомстве.
По предварительной информации, девушка шла по проезжей части.
Все обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
Напомним, 18 июля в Новосибирске произошло крупное ДТП, в котором пострадали трое подростков, четвертый умер на месте. Молодой водитель не справился с управлением, улетел в кювет. Момент аварии попал на видеокамеру уличного наблюдения.
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ИСТОЧНИК KP.RU