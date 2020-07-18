2020-07-18T11:53:21+03:00
Дом. Семья

«Прячутся за своими мамами»: в новосибирском зоопарке родились 16 котят-манулов

Малышам исполнился месяц, они впервые вышли на прогулку
Надежда РЫЖКИНА
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Обычно котята рождаются голубоглазыми. Фото: Новосибирский зоопаркОбычно котята рождаются голубоглазыми. Фото: Новосибирский зоопарк
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В Новосибирском зоопарке у трех самок манула родились котята. Всего их 16. Малыши месяц сидели в укрытии, а сейчас пробуют первые прогулки. Но пока они еще очень робкие и прячутся от любой опасности.

У каждой самки - свой отдельный вольер. Фото: Новосибирский зоопарк

У каждой самки - свой отдельный вольер. Фото: Новосибирский зоопарк

— В первые недели малыши беспомощны: они весят всего 100 грамм, у них закрыты глаза и нет зубов. Мама кормит детенышей молоком и постоянно находится рядом. К третьей неделе котята открывают глазки, пробуют мясо. Первые прогулки самка разрешает детенышам, когда им исполняется месяц. Пока от всего незнакомого они норовят поскорее спрятаться в домиках или за своими мамами. Но с каждым днем котята будут становиться храбрее, — рассказали сотрудники зоопарка.

Чтобы увидеть малышей в зоопарке, нужно не шуметь и набраться терпения, тогда котята покажутся людям. Кстати, манулы — одиночные животные, потомством занимаются только самки. Поэтому у каждой самки с детенышами есть отдельный вольер.

В новосибирском зоопарке у манулов родились котята.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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