2020-07-20T03:00:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Александра Сударь
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От коронавируса умерли в регионе 168 человек.От коронавируса умерли в регионе 168 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: за последние сутки у 118 человек диагностировали коронавирус, а 134 пациента уже выписали из больниц.

Больные коронавирусом есть на всех территориях региона.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

По данным оперштаба за все время эпидемии коронавирусом заболели 8 077 человек, выздоровели 6 148 человек, умерли 168 пациентов.

В Новосибирской области разрешили работать магазинам, торговым центрам, летним верандам кафе и ресторанов, зоопарке и дельфинарию. По-прежнему закрыты кинотеатры и фитнес-клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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