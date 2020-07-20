Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 июля 2020 года: за последние сутки у 118 человек диагностировали коронавирус, а 134 пациента уже выписали из больниц.
Больные коронавирусом есть на всех территориях региона.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
По данным оперштаба за все время эпидемии коронавирусом заболели 8 077 человек, выздоровели 6 148 человек, умерли 168 пациентов.
В Новосибирской области разрешили работать магазинам, торговым центрам, летним верандам кафе и ресторанов, зоопарке и дельфинарию. По-прежнему закрыты кинотеатры и фитнес-клубы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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