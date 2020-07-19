В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выпал из окна и остался жив
Вчера вечером, 18 июля, произошло ЧП — ребенок выпал из открытого окна. Это произошло в Советском районе, на ОбьГэсе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— В квартире дома по улице Часовой в Советском районе оставленный без присмотра полуторагодовалый мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку, в результате чего произошло падение с высоты 4 этажа, — сообщается в региональном МВД.
Ребенка госпитализировали в больницу с перелом ребра и травмой легких. Правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту.
Напомним, что несколько дней назад в поселке «Элитный». Со второго этажа из открытого окна выпал 4-х летний мальчик. Ребенок сидел дома с отцом, но он не доглядел за сыном. Сейчас полиция так же проводит проверку.
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