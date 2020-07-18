«Отец за ним недоглядел»: под Новосибирском из окна выпал 4-летний мальчик

18 Июль 2020 2020-07-18T14:55:28+03:00

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В поселке Элитный под Новосибирском из квартиры на втором этаже дома выпал 4-летний мальчик. Произошло это вечером 17 июля. Ребенок сидел дома вместе с отцом, но тот оставил малыша без присмотра. Об этом сообщили в ГУ МВД по области.

— Сотрудники полиции установили, что около 21:45 четырехлетний мальчик влез на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна на газон. Ребенок жив, его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами. В настоящее время по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Это не первый раз, когда дети по неосторожности выпадают из окон, опершись на москитную сетку. 5 июля в Новосибирске выпал из окна 7 этажа другой 4-летний мальчик. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU