Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июля 2020 года: за последние сутки у 114 человек диагностировали коронавирус, а 89 человек уже выписали из больниц.
— В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.
На сегодняшний день в Новосибирской области не осталось «чистых» районов. В каждом есть зараженные люди.
— Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с него, — сообщают в оперштабе Новосибирской области.
Вчера, 18 июля, стало известно о трех погибших от коронавирусной инфекции. Это были три женщины в возрасте 57,66 и 80 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU