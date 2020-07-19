2020-07-19T05:01:38+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июля 2020 года: публикуем актуальные новости
Анна ПАШАГИНА
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Госпитализированы более 700 человек.Госпитализированы более 700 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 июля 2020 года: за последние сутки у 114 человек диагностировали коронавирус, а 89 человек уже выписали из больниц.

— В больницы районов области госпитализированы 737 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день в Новосибирской области не осталось «чистых» районов. В каждом есть зараженные люди.

— Под медицинским наблюдением остаются 853 жителя региона, 29 164 человека сняты с него, — сообщают в оперштабе Новосибирской области.

Вчера, 18 июля, стало известно о трех погибших от коронавирусной инфекции. Это были три женщины в возрасте 57,66 и 80 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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