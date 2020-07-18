Под Новосибирском иномарка с подростками улетела в кювет: один погиб
В субботу, 18 июля, 2020 года произошло крупное ДТП, в котором пострадали трое подростков, четвертый умер на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
— Установлено, что на автомобиле «Рено Логан» по трассе «Инская- Барышево» в сторону рабочего поселка Кольцово ехал 18-летний водитель с пассажирами. На 9-ом километре он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в правый кювет дороги. В результате ДТП водитель и два пассажира 17 и 18 лет получили травмы различной степени тяжести. Третий 18-летний пассажир скончался до приезда кареты «скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск рассказали, что
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.
Напомним, 18 июля рано утром под Новосибирском произошло еще одно похожее ДТП. Подростки, ехавшие на машине, врезались в дерево. Один из мальчиков погиб на месте, другого увезли в больницу.
Кольцово, ДТП 2020.07.08.
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ИСТОЧНИК KP.RU