«Врезался в дерево»: в аварии под Новосибирском погиб 15-летний водитель

18 Июль 2020 2020-07-18T09:25:20+03:00

Подросток с управлением не справился и врезался в дерево. Фото: Госавтоинспекция НСО

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В субботу, 18 июля, в аварии в Ордынском районе погиб 15-летний мальчик. Все случилось ранним утром на трассе «Чингис-Нижнекаменка-Завьялово».

17-летнего пассажира с травмами увезли в больницу. Фото: Госавтоинспекция НСО

— Авария произошла в промежутке с 4 до 6 часов утра. 15-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «ВАЗ 2114» следовал со стороны села Нижнекаменка в сторону деревни Усть-Хмелевка и на 3-ем километре дороги наехал на дерево. В результате аварии водитель автомобиля умер от полученных травм на месте. 17-летний пассажир, житель села Нижнекаменка, госпитализирован с тяжелыми травмами в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

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