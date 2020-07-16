2020-07-16T08:45:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 120 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 7 728 человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек. Фото: Архив «КП»В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек. Фото: Архив «КП»
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В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек, выздоровели 222 пациентов, умерли трое. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирус обнаружили 7 728 человек, в том числе 451 ребенок, выздоровели — 5 779 пациентов, умерли 155 человек, в основном это пожилые люди, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 95 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.

Интересно, что в лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН впервые в России получили антитела к коронавирусу. Из образцов крови трех переболевших человек ученым удалось вычленить 28 антител, пять из которых проявили свойства, нейтрализующие вирус. Как это поможет человечеству и можно ли уже начинать лечить больных антителами, КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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