Еще 120 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 7 728 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T08:45:41+03:00

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек. Фото: Архив «КП»

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

Изменить размер текста: A A

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек, выздоровели 222 пациентов, умерли трое. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирус обнаружили 7 728 человек, в том числе 451 ребенок, выздоровели — 5 779 пациентов, умерли 155 человек, в основном это пожилые люди, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 95 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.

Интересно, что в лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН впервые в России получили антитела к коронавирусу. Из образцов крови трех переболевших человек ученым удалось вычленить 28 антител, пять из которых проявили свойства, нейтрализующие вирус. Как это поможет человечеству и можно ли уже начинать лечить больных антителами, КП-Новосибирск рассказал заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела и рассказали, как это поможет человечеству.

В Институте молекулярной и клеточной биологии СО РАН из крови трех переболевших коронавирусом москвичей смогли выделить важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU