Стало известно, как погиб 15-летний мальчик на реке Обь в Новосибирске

15 Июль 2020 2020-07-15T17:33:30+03:00

Школьник купался с друзьями в запрещенном месте, в воде ему свело судорогой ногу

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Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку после гибели 15-летнего школьника в реке Обь.

— По предварительным данным, днем 15 июля подросток вместе со своими друзьями без присмотра взрослых отдыхали на необорудованном пляже на берегу реки Обь в Заельцовском районе. Несколько ребят решили искупаться и уплыли далеко от берега. На обратном пути у 15-летнего мальчика свело судорогой ногу, он начал захлебываться и скрылся под водой. Остальные ребята, вернувшись на берег, позвали на помощь отдыхающих. Сейчас тело подростка ищут в реке, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Следователь СКР осматривает место происшествия, опрашивает друзей и родных погибшего, а также очевидцев. Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, о гибели мальчика на воде сообщили в 17:30. На месте работают также спасатели и полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU