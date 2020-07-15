«Спасатели ищут тело»: в Новосибирске 15-летний подросток утонул в Оби

15 Июль 2020 2020-07-15T16:10:15+03:00

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В среду, 15 июля, в Заельцовском районе в Оби утонул 15-летний мальчик. Информацию об этом КП-Новосибирск сообщили в полиции Новосибирской области.

— Сообщение поступило в 17:30. По предварительным данным, в Оби на пляже около улицы Сухарной утонул 15-летний подросток. В настоящее время тело еще не найдено. Идут поисковые работы, на месте работают следователи, сотрудники полиции и спасатели, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по области.

Остальная информация уточняется. КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

Подросток утонул на пляже.

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ИСТОЧНИК KP.RU