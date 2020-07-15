Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: потушены три горящих дома

15 Июль 2020 2020-07-15T15:15:00+03:00

Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: что известно на данный момент

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Пожар на улице Менжинского: потушены три частных дома, которые охватило пламя. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 18:44 пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по области.

Тем временем местные жители сообщили в соцсетях о том, что горят уже пять домов, а не три. Однако это в ведомстве не подтвердили.

— Информация еще уточняется, на данный момент известно только о трех горящих домах, — передали в МЧС.

Напомним, пожар произошел вечером 15 июля в Первомайском районе. Сообщалось о том, что загорелись три частных дома. Внутри них находились баллоны с газом.

Пожар в Первомайском районе.

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О погибших и пострадавших не сообщалось (подробнее)

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