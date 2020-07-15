Пожар на улице Менжинского в Новосибирске: потушены три горящих дома
Пожар на улице Менжинского: потушены три частных дома, которые охватило пламя. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— В 18:44 пожарные ликвидировали открытое горение, в настоящее время проводится проливка и разбор сгоревших конструкций, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по области.
Тем временем местные жители сообщили в соцсетях о том, что горят уже пять домов, а не три. Однако это в ведомстве не подтвердили.
— Информация еще уточняется, на данный момент известно только о трех горящих домах, — передали в МЧС.
Напомним, пожар произошел вечером 15 июля в Первомайском районе. Сообщалось о том, что загорелись три частных дома. Внутри них находились баллоны с газом.
Пожар в Первомайском районе.
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