«Внутри стоят газовые баллоны»: в Новосибирске загорелись три частных дома

15 Июль 2020 2020-07-15T14:35:41+03:00

О погибших и пострадавших не сообщалось

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В среду, 15 июля, в Первомайском районе Новосибирска на улице Менжинского загорелись три частных дома. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МЧС по области.

— Поступило сообщение о пожаре в частных жилых домах по улице Менжинского. К месту стягиваются 11 единиц техники. Горят три частных дома и надворные постройки. Внутри, со слов хозяев, находятся газовые баллоны, что осложняет тушение пожара. также ожидается отключение электроснабжения домов. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Пока на месте работает штаб пожаротушения. КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.

Пожар в Первомайском районе.

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