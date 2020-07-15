В Новосибирске суд отпустил на свободу пенсионерку, насмерть сбившую школьника в Академгородке

15 Июль 2020 2020-07-15T08:06:10+03:00

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Новосибирский областной суд смягчил приговор пенсионерке, сбившей насмерть школьника в Академгородке. Трагедия произошла 7 июня 2019 года у дома №16 на улице Лаврентьева.

Изначально, Советский районный суд назначил 81-летней женщине один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Также женщина должна была выплатить компенсацию семье погибшего мальчика в 1 миллион рублей.

Но адвокат пенсионерки счел приговор строгим и подал апелляцию в Новосибирский областной суд. Якобы изначально не учли, что у пожилой женщины на иждивении находится супруг, который нуждается в ее помощи, да и сама сибирячка чувствует себя плохо.

— Ей оформлена инвалидность, категорически противопоказана смена привычного уклада, что может привести к резкому ухудшению состояния здоровья и угрозе жизни. Обвиняемая принесла извинения потерпевшим, перевела 70 000 рублей на похороны погибшего и все свои сбережения (около 200 000 рублей) в ходе судебного следствия, а также 500 000 рублей после оглашения приговора получены потерпевшими от ее родственников, — говорится в решении суда.

В итоге суд решил заменить отбывание наказания в колонии-поселении на условный срок.

— Смягчить назначенное наказание до 11 месяцев лишения свободы. Применить статью 73 УК РФ и назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, — сообщает областной суд.

В остальной части приговор суда не изменили.

Напомним, пенсионерка ехала на внедорожнике Suzuki Jimny, на «зебре» она сбила 14-летнего подростка. По данным очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, от удара мальчик отлетел на несколько метров. Бригада скорой помощи доставила ученика гимназии №3 в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, через несколько дней родители объявили в соцсетях сбор крови пострадавшему. Но несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался через десять дней после ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU