2020-07-15T08:06:10+03:00
Происшествия

В Новосибирске суд отпустил на свободу пенсионерку, насмерть сбившую школьника в Академгородке

Вместо колонии-поселения она будет отбывать свой срок дома, условно
Александра Сударь
Поделиться:
Пенсионерке, насмерть сбившей школьника, смягчили приговор. Фото: «АСТ-54»Пенсионерке, насмерть сбившей школьника, смягчили приговор. Фото: «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Новосибирский областной суд смягчил приговор пенсионерке, сбившей насмерть школьника в Академгородке. Трагедия произошла 7 июня 2019 года у дома №16 на улице Лаврентьева.

Изначально, Советский районный суд назначил 81-летней женщине один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года. Также женщина должна была выплатить компенсацию семье погибшего мальчика в 1 миллион рублей.

Но адвокат пенсионерки счел приговор строгим и подал апелляцию в Новосибирский областной суд. Якобы изначально не учли, что у пожилой женщины на иждивении находится супруг, который нуждается в ее помощи, да и сама сибирячка чувствует себя плохо.

— Ей оформлена инвалидность, категорически противопоказана смена привычного уклада, что может привести к резкому ухудшению состояния здоровья и угрозе жизни. Обвиняемая принесла извинения потерпевшим, перевела 70 000 рублей на похороны погибшего и все свои сбережения (около 200 000 рублей) в ходе судебного следствия, а также 500 000 рублей после оглашения приговора получены потерпевшими от ее родственников, — говорится в решении суда.

В итоге суд решил заменить отбывание наказания в колонии-поселении на условный срок.

— Смягчить назначенное наказание до 11 месяцев лишения свободы. Применить статью 73 УК РФ и назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с возложением обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, — сообщает областной суд.

В остальной части приговор суда не изменили.

Напомним, пенсионерка ехала на внедорожнике Suzuki Jimny, на «зебре» она сбила 14-летнего подростка. По данным очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, от удара мальчик отлетел на несколько метров. Бригада скорой помощи доставила ученика гимназии №3 в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, через несколько дней родители объявили в соцсетях сбор крови пострадавшему. Но несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался через десять дней после ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

81-летнюю пенсионерку, сбившую насмерть школьника в Академгородке, посадили в колонию.

Отбывать срок пожилая женщина будет в колонии-поселении. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он бил его палкой и пытался надеть паводок»: новосибирца, издевавшегося над бобром, оштрафовали
Андрей Травников сообщил, что коронавирус не помешает реализации нацпроектов
Авиашоу в Мочище 2020: организаторы назвали сроки переноса
Когда откроют «Икею» в Новосибирске: дата, как будет работать
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 103 человек
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в поселке Дорогино Новосибирской области
В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: что о них известно
В Новосибирске суд отпустил на свободу пенсионерку, насмерть сбившую школьника в Академгородке
В Новосибирске иномарка сбила 5-летнюю девочку на самокате: ребенок был без родителей
Новосибирцы зажгли свечи у Памятника труженикам тыла
Действовали грамотно и по инструкции!
Под Новосибирском погиб пенсионер на велосипеде: его сбил грузовик
«Ну, давайте пободаемся»: в Новосибирске пассажир обматерил стюардесс за требование надеть маску
«Он психанул, и начал всех давить»: в соцсети обсуждают ролик, где новосибирец на самосвале протаранил иномарку
В Новосибирске иномарка влетела в пешеходов на «зебре»: пострадали двое
Получим позже: все больше россиян отказываются от выплаты пенсии
Погода в Новосибирске на 15 июля 2020 года: затишье перед бурей
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«На тысячу малышей меньше»: новосибирцы стали реже рожать во время самоизоляции
«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке
МИД РФ призвал КНДР возобновить переговоры с США
Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки