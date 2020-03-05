2020-03-05T08:30:21+03:00
Происшествия

81-летнюю пенсионерку, сбившую насмерть школьника в Академгородке, посадили в колонию

Отбывать срок пожилая женщина будет в колонии-поселении
Никита МАНЬКО
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Кровь сдавали десятки человекКровь сдавали десятки человекФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Пенсионерка из Академгородка в 81 год попала в колонию-поселение: такой приговор вынес суд вынес приговор вынес суд пожилой сибирячке, сбившей насмерть школьника.

Само ДТП произошло днем 7 июня 2019 года возле дома на проспекте Лаврентьева,16. По данным отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, около 11.42 пенсионерка ехала на внедорожнике Suzuki Jimny в сторону улицы Терешковой и в зоне пешеходного перехода сбила 14-летнего подростка.

По данным очевидцев, автомобиль ехал на большой скорости, от удара мальчик отлетел на несколько метров. Бригада скорой помощи доставила ученика гимназии №3 в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, через несколько дней родители объявили в соцсетях сбор крови пострадавшему. Но несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался через десять дней после ДТП.

— Суд назначил 81-летней женщине один год лишения свободы в колонии-поселении с лишением водительских прав на три года, — прокомментировал КП-Новосибирск старший помощник прокурора Советского района Мария Шеин.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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