2020-02-20T12:53:42+03:00
Происшествия

Сибиряк сбил девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице

Авария случилась в Дзержинском районе Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
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ДТП случилось в Первомайском районе. Фото: ГИБДД НовосибирскДТП случилось в Первомайском районе. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Днем 20 февраля в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. ДТП случилось в Первомайском районе.

— Сегодня, около 13:20, 34-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Одоевского со стороны улицы Вересаева в сторону улицы Наумова. Около дома №39 по улице Гранитной на пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшей аварии работали сотрудники ГИБДД.

Напомним, вчера в Новосибирске также случилось ДТП с участием ребенка. В Центральном районе города столкнулись две иномарки: в результате этого пострадали два человека: женщина из Honda accord и ее 9-летний пассажир. Мальчика отвезли в больницу на скорой помощи с черепно-мозговой травмой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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