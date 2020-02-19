2020-02-19T16:04:23+03:00
Происшествия

В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал 9-летний мальчик

На месте работали сотрудники ДПС
Алена КУЛЕШОВА
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ДТП случилось в Центральном районе города. Фото: ГИБДД НовосибирскДТП случилось в Центральном районе города. Фото: ГИБДД Новосибирск
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Днем 19 февраля в Новосибирске произошла авария, в которой пострадало двое человек, включая ребенка. ДТП случилось в Центральном районе города.

— Сегодня, около 11:20, 28-летняя женщина за рулем автомобиля Honda accord ехала по улице Красный проспект со стороны улицы Колыванская, поворачивая налево на улицу Советская в сторону Спартака. Напротив дома №10 по улице Красный проспект она столкнулась с автомобилем Toyota estima, за рулем которого был 33-летний мужчина, который ехал по встречной полосе, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадали два человека: женщина из Honda accord и ее 9-летний пассажир. Мальчика отвезли в больницу на скорой помощи с черепно-мозговой травмой.

На месте произошедшего ДТП работали сотрудники ДПС, все причины и обстоятельства случившегося будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал 9-летний мальчик
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