«Ну, давайте пободаемся»: в Новосибирске пассажир обматерил стюардесс за требование надеть маску

15 Июль 2020 2020-07-15T06:24:22+03:00

Мужчина оскорбил полицейских, которые также предложили ему надеть защитную маску. Фото: стоп-кадр

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В новосибирском «Толмачево» транспортные полицейские арестовали 52-летнего пассажира рейса «Новосибирск-Москва», который обматерил стюардесс. Они потребовали, чтобы мужчина при входе в салон самолета надел маску и перчатки.

— Он начал оскорблять их грубой нецензурной бранью, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка. После чего работниками авиакомпании было принято решение о вызове наряда полиции. На месте сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Пока мужчину вели до дежурной части он оскорбил полицейских, находившихся при исполнении.

— Ну, давайте пободаемся, — предложил сотрудникам пассажир в ответ на то, чтобы он все-таки надел маску.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство». За это суд назначил ему штраф.

Также за оскорбление полицейских на пассажира завел уголовное дело.

Напомним, в июне буйного пассажира также сняли с рейса. Он пытался улететь в Екатеринбург. Он ругался матом на бортпроводников и других пассажиров. Позже было установлено, что пассажир был выпившим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790574" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске в аэропорту задержали буйного пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU