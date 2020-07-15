2020-07-15T06:24:22+03:00
Общество

«Ну, давайте пободаемся»: в Новосибирске пассажир обматерил стюардесс за требование надеть маску

Самолет улетел в Москву без агрессивного мужчины
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчина оскорбил полицейских, которые также предложили ему надеть защитную маску. Фото: стоп-кадрМужчина оскорбил полицейских, которые также предложили ему надеть защитную маску. Фото: стоп-кадр
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В новосибирском «Толмачево» транспортные полицейские арестовали 52-летнего пассажира рейса «Новосибирск-Москва», который обматерил стюардесс. Они потребовали, чтобы мужчина при входе в салон самолета надел маску и перчатки.

— Он начал оскорблять их грубой нецензурной бранью, не реагировал на просьбы прекратить нарушение общественного порядка. После чего работниками авиакомпании было принято решение о вызове наряда полиции. На месте сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Пока мужчину вели до дежурной части он оскорбил полицейских, находившихся при исполнении.

— Ну, давайте пободаемся, — предложил сотрудникам пассажир в ответ на то, чтобы он все-таки надел маску.

В итоге в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении «Мелкое хулиганство». За это суд назначил ему штраф.

Также за оскорбление полицейских на пассажира завел уголовное дело.

Напомним, в июне буйного пассажира также сняли с рейса. Он пытался улететь в Екатеринбург. Он ругался матом на бортпроводников и других пассажиров. Позже было установлено, что пассажир был выпившим.

В Новосибирске в аэропорту задержали буйного пассажира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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