«Оскорблял стюардес и полицейеских»: мужчина устроил дебош в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»
В Толмачево 33-летний мужчина устроил дебош: его задержали полицейские. В самолете, вылетающем в Екатеринбург, он ругался матом на бортпроводников и других пассажиров.
— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, вылетающего в Екатеринбург, требуется помощь транспортных полицейских. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть. Однако его пыл это не остудило: там он начал оскорблять уже полицейских. В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).
Мужчина устроил дебош в самолете в Толмачево.
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