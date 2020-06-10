2020-06-10T18:00:24+03:00
Происшествия

«Оскорблял стюардес и полицейеских»: мужчина устроил дебош в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»

Дебошира задержала полиция
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
В Толмачево мужчина устроил дебош: его задержали полицейские. Фото: кадр из видеоВ Толмачево мужчина устроил дебош: его задержали полицейские. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

В Толмачево 33-летний мужчина устроил дебош: его задержали полицейские. В самолете, вылетающем в Екатеринбург, он ругался матом на бортпроводников и других пассажиров.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, вылетающего в Екатеринбург, требуется помощь транспортных полицейских. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть. Однако его пыл это не остудило: там он начал оскорблять уже полицейских. В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Мужчина устроил дебош в самолете в Толмачево.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На БТР и с автоматами: под Новосибирском спецслужбы провели учения
«Оскорблял стюардес и полицейеских»: мужчина устроил дебош в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»
«Стало плохо с сердцем»: сибиряк, влетевший на джипе в толпу подростков, не пришел на суд
Когда откроется зоопарк в Новосибирске в 2020 году: Андрей Травников назвал сроки
Восточный жилмассив обеспечат бесперебойным электроснабжением
Экс-директора Новосибирского планетария снова будут судить за хищения
Новосибирская область будет полностью готова к проведению голосования по поправкам в Конституцию 1 июля
Когда откроют рестораны и кафе в Новосибирске в 2020 году
В минздраве отреагировали на письмо медсестер, требующих надбавку за контакт с больными коронавирусом
В Новосибирской больнице, где умерла 7-летняя девочка, появится реанимация
Перекрытие улиц во время генеральной репетиции Парада Победы 24 июня 2020 года: где нельзя будет проехать
Сибирячку, столкнувшую бабушку с лестницы, снова будут судить
«Заснул за рулем»: под Новосибирском в ДТП с тремя автомобилями пострадала девочка
День рождения Христа - традиции великого праздника
Итог мая: 960 боевых выездов
«Он неудачно нырнул и захлебнулся»: в Новосибирске утонул подросток, купавшийся в озере
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
«Они вкусные, мы проверили»: в Новосибирск завезли первые арбузы из Казахстана
Когда откроют торговые центры в Новосибирске в 2020 году: губернатор Андрей Травников сделал заявление
Перекрытие улиц во время Парада Победы 24 июня 2020 года: полный список улиц и когда будут закрыты
Как оборудуют площадь Ленина для Парада Победы 24 июня 2020 года
Стали известно, в каком состоянии мужчина, на которого упала остановка
Два школьных музея представят Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе
«О Боже, как же горячо!»: сибирячка смутила соцсети откровенным танцем на каблуках
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
13 июня в День пивовара пройдет онлайн-экскурсия на завод «Балтика»
Семеро заболели за сутки: в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 258 детей
В Новосибирской области еще 106 человек заболели коронавирусом