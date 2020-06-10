«Оскорблял стюардес и полицейеских»: мужчина устроил дебош в самолете «Новосибирск — Екатеринбург»

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:00:24+03:00

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В Толмачево 33-летний мужчина устроил дебош: его задержали полицейские. В самолете, вылетающем в Екатеринбург, он ругался матом на бортпроводников и других пассажиров.

— В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение о том, что экипажу самолета, вылетающего в Екатеринбург, требуется помощь транспортных полицейских. Прибывшие на место правоохранители установили, что мужчина с явными признаками алкогольного опьянения при посадке выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров, — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть. Однако его пыл это не остудило: там он начал оскорблять уже полицейских. В отношении дебошира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/784258" frameborder="0"></iframe> Мужчина устроил дебош в самолете в Толмачево.

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