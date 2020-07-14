Лишних не пустят: как в торговых центрах Новосибирска будут контролировать количество посетителей

14 Июль 2020 2020-07-14T09:22:38+03:00

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Во вторник, 14 июля, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о том, как будут работать торгово-развлекательные центры после снятия ограничительных мер. Помимо защитных масок и санитайзеров есть еще требования.

— Роспотребнадзор в требованиях указал, что должно быть не больше одного человека на 4 квадратных метрах. Но это требование касалось, когда мы открывали магазины с непродовольственными товарами площадью от 400 до 800 квадратных метров. Сейчас эти ограничения сняты. Крупные торговые центры сами заявляли, что у них есть возможность контролировать количество посетителей, которое одномоментно находится в здании. Я лично ведел, когда в той же «Меге» охрана запускает определенное количество людей. Мы бы хотели, чтобы торговые центры по-прежнему контролировали поток покупателей, — прокомментировал министр.

Отметим, что проведение массовых мероприятий, а работа кинотеатров и фудкортов, расположенных в торговых центрах, по-прежнему под запретом.

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ИСТОЧНИК KP.RU