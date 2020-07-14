Еще двое за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 148 человек
Во вторник, 14 июля, стало известно, что еще два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
В тяжелом состоянии в реанимации сейчас 84 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 17 пациентов.
За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 119 человек, при это выздоровели 168 пациентов.
Количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии достигло 7505 человек, выздоровело больше половины — 5 367 пациентов.
В Новосибирской области сняли еще ряд ограничений. Разрешили возобновить работу торговым центрам и дельфинарию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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