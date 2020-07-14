2020-07-14T06:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще двое за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 148 человек

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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Умерли еще два пациента с коронавирусом.Умерли еще два пациента с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 14 июля, стало известно, что еще два человека умерли от коронавируса в Новосибирской области. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимации сейчас 84 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 17 пациентов.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 119 человек, при это выздоровели 168 пациентов.

Количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии достигло 7505 человек, выздоровело больше половины — 5 367 пациентов.

В Новосибирской области сняли еще ряд ограничений. Разрешили возобновить работу торговым центрам и дельфинарию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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