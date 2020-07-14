Поиски 73-летней сибирячки, которой надо было принимать лекарства, завершены

14 Июль 2020 2020-07-14T05:46:31+03:00

В Новосибирске обнаружили пенсионерку, исчезнувшую из дома пару дней назад. Фото: «Лиза Алерт»

Очевидец, запомнивший ориентировку, увидел, как пенсионерку забирают с собой медики

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Во вторник, 14 июля, стала известна судьба 73-летней женщины, пропавшей 11 июля. Она вышла из дома в Октябрьском районе и не вернулась. Волонтеры рассказали, что пенсионерке нужна медицинская помощь.

— Нам позвонили на горячую линию и рассказали, что видели, как пенсионерку госпитализировали врачи «скорой», родные позвонили в больницу, оказалось, что это та самая женщина, что мы искали, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

О судьбе пожилой сибирячке ничего не было известно три дня. Из-за заболевания и особенностей поведения за ней постоянно наблюдали, но в какой-то момент упустили ее из виду. Ей необходимо постоянно принимать лекарства, без них состояние женщины ухудшится. Бабушка уже терялась один раз 10 лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU