«Ей необходимо принимать лекарства»: в Новосибирске пропала 73-летняя бабушка

13 Июль 2020 2020-07-13T05:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирские волонтеры ищут пропавшую в Новосибирске пенсионерку - 73-летнюю Валентину Кондратьевну Гущину. 11 мая женщина вышла из дома в Октябрьском районе районе и не вернулась. Волонтеры рассказали, что пенсионерке нужна медицинская помощь.

— Бабушка ушла из дома на даче в СНТ «Мир», где была под присмотром родственников. В силу заболевания и особенностей поведения за ней постоянно наблюдали, но в какой-то момент упустили ее из виду. Ей необходимо постоянно принимать лекарства, без них состояние женщины ухудшится. Бабушка уже терялась один раз 10 лет назад. Мы сегодня большую часть ночи были на осмотре, опрашивали свидетелей и расклеивали ориентировки. Будем надеяться, что свидетельства появятся, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Рост пропавшей 158 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные с проседью волосы и голубые глаза. Когда бабушка уходила, она была одета в синее платье в цветочек, серую удлиненную куртку, черные рейтузы, бело-синие тапки, коричневый с яркими цветами вязаный платок. С собой она взяла пакет.

Если вы знаете, где может находиться Валентина Кондратьевна, просьба позвонить по телефонам отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52 или полиции 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU