2020-07-14T03:46:50+03:00
Происшествия

Шел с папой за руку: в Новосибирске грузовик сбил 6-летнего мальчика

У ребенка серьезная травма головы: закрытый перелом теменной кости
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске грузовик сбил 6-летнего мальчика. Фото: ГИБДД НовосибирскаВ Новосибирске грузовик сбил 6-летнего мальчика. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Папа с 6-летним сыном переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них влетел грузовик. Ребенок серьезно пострадал.

— 13 июля в 16.50 часов 58-летний водитель на грузовом «Хендай» сбил на улице Ватутина ребенка, который шел с папой через проезжую часть. Мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Полицейские выясняют подробности ДТП.

Напомним, в ночь на 10 июля в Дзержинском районе Новосибирска во дворе дома №9/1 улицы Лежена сбили 12-летнего велосипедиста. Подростка увезли в больницу. Там медики у него диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины подбородка, ушиб правого колена.

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Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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