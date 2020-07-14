Шел с папой за руку: в Новосибирске грузовик сбил 6-летнего мальчика
В Ленинском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Папа с 6-летним сыном переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда в них влетел грузовик. Ребенок серьезно пострадал.
— 13 июля в 16.50 часов 58-летний водитель на грузовом «Хендай» сбил на улице Ватутина ребенка, который шел с папой через проезжую часть. Мальчика госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый линейный перелом теменной кости, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
Полицейские выясняют подробности ДТП.
Напомним, в ночь на 10 июля в Дзержинском районе Новосибирска во дворе дома №9/1 улицы Лежена сбили 12-летнего велосипедиста. Подростка увезли в больницу. Там медики у него диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины подбородка, ушиб правого колена.
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ИСТОЧНИК KP.RU