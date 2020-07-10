2020-07-10T05:28:43+03:00
Происшествия

Новосибирец во дворе ранил 12-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали

Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска
Ульяна ДЖАНКОВА
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Автомобиль наехал на велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаАвтомобиль наехал на велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
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В ночь на 10 июля в Дзержинском районе Новосибирска во дворе дома №9/1 улицы Лежена сбили 12-летнего велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 9 июля в 22 часа 20 минут. Водитель 1991 года рождения на автомобиле «Ниссан» ехал во дворе дома №9/1 по улице Лежена сбил велосипедиста. Подростка увезли в больницу. Там медики у него диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины подбородка, ушиб правого колена, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 1 июня в Новосибирске кроссовер сбил 5-летнего ребенка. Это произошло во дворе дома № 21 на улице Гоголя. Малыша доставили в больницу. Мама ребенка рассказала, что сын бежал к подъезду, когда все случилось. Водитель настаивает, что ребенок выскочил из-за припаркованного автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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