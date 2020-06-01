2020-06-01T19:51:29+03:00
Происшествия

«Малыш бежал к подъезду»: в Новосибирске во дворе дома иномарка сбила 5-летнего мальчика

Ребенка доставили в больницу
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Вечером 1 июня в Новосибирске иномарка сбила 5-летнего ребенка.Вечером 1 июня в Новосибирске иномарка сбила 5-летнего ребенка.
Изменить размер текста:

Вечером 1 июня в Новосибирске иномарка сбила 5-летнего ребенка. Малыша доставили в больницу.

— Около девяти часов вечером, 35-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 ехала по территории двора дома по улице Гоголя 21. Там она сбила 5-летнего малыша: версии о том, почему ребенок вдруг оказался под колесами у автомобилистки и мамы пострадавшего ребенка разнятся. По словам водителя, мальчик выбежал из-за машины, которая была припаркована во дворе, а, по словам мамы — ребенок просто побежал к подъезду, где находится их квартира, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии малыша с подозрением на сотрясение мозга и ссадинами головы отвезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирским семьям с детьми выплатят более 3 миллиардов рублей в качестве поддержки во время эпидемии коронавируса
«Малыш бежал к подъезду»: в Новосибирске во дворе дома иномарка сбила 5-летнего мальчика
Продавцы в шоке: сибиряк без маски выпил на кассе две бутылки кефира, чтобы его рассчитали
В июле Новосибирскую область ждет еще один выходной: объясняем, почему
Военная техника Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске: что увидят сибиряки, как участников защитят от коронавируса
Единороссы устроили праздник для маленьких пациентов больницы номер №3
В Новосибирске завершились поиски подростка, сбежавшего из больницы после ДТП
В Новосибирске трамвай сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
В Новосибирске за нарушение масочного режима оштрафовали 138 человек
Дошутился: новосибирцу, приставившему к голове полицейского игрушечный пистолет, дали срок
Защищать здоровье в новых условиях: в детском отделении поликлиники провели капремонт
В Новосибирске сняли первое ограничение режима самоизоляции: рассказываем, какое
Губернатор Андрей Травников: «1 июня в рамках поручения президента начинаются выплаты гражданам».
«Насадила картошки!»: в Бердске старшая по дому устроила во дворе пятиэтажки огород
Солиста группы «Рви меха» оштрафовали на 5 тысяч рублей за концерт во время самоизоляции
«Подругам до последнего не говорила»: невеста устроила экстремальный девичник на байках