«Малыш бежал к подъезду»: в Новосибирске во дворе дома иномарка сбила 5-летнего мальчика

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:51:29+03:00

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Вечером 1 июня в Новосибирске иномарка сбила 5-летнего ребенка. Малыша доставили в больницу.

— Около девяти часов вечером, 35-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota RAV4 ехала по территории двора дома по улице Гоголя 21. Там она сбила 5-летнего малыша: версии о том, почему ребенок вдруг оказался под колесами у автомобилистки и мамы пострадавшего ребенка разнятся. По словам водителя, мальчик выбежал из-за машины, которая была припаркована во дворе, а, по словам мамы — ребенок просто побежал к подъезду, где находится их квартира, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии малыша с подозрением на сотрясение мозга и ссадинами головы отвезли в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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