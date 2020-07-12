«Малыш совсем один»: семья капуцинов стала многодетной на самоизоляции в Новосибирском зоопарке
Сибирячка Анна Новикова показала пополнение в семье бурых капуцинов — третий малыш родился во время действия режима самоизоляции. На днях ребенок капуцинов впервые вышел к посетителям Новосибирского зоопарка.
— Я пробегала мимо и увидела нового малыша — он с мячиком сидел. Малыш совсем один, маленький, на белочку похожий — хвост у нег отакой пушистый! Обычно малыши с мамами, а тут он один , — рассказала «КП-Новосибирск» Анна Новикова.
В семье капуцинов это третий ребенок, у него есть еще двое старших братьев. Фотограф давно наблюдает за капуцинами Новосиибрского зоопарка, их уже целый клан — несколько семей.
Однако отношения внутри группы построены жестко — всем заправляет доминантная самка и доминантный самец. Настолько, что Анна Новикова не снимает взрослых капуцинов, они могут вести себя вызывающе нагло и жестоко.
Малыши бурых капуцинов родился в Новосибирском зоопарке.Видео предоставлено Анной Новиковой
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ИСТОЧНИК KP.RU