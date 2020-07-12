«Родились на карантине»: сибирячка сняла кошачий бэби-бум в Новосибирском зоопарке

12 Июль 2020 2020-07-12T14:01:43+03:00

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Новосибирский зоопарк переживает новую волну приплода. И на радость первых посетителей после долгой самоизоляции звери выводят свое потомство погулять по вольерам. Особенно много детенышей в семействе кошачьих.

Самого маленького котенка показала бенгальская кошка. Камышовая кошка вышла на прогулку с двумя котятами. А барханный котик и кошка устроили игру в догонялки, хотя очень редко показываются на публике.

- Это молодые котята, они родились во время карантина, когда зоопарк не пускал посетителей. Котята дикие, но трусливые перед зрителями. Я даже потихоньку подкрадываюсь «кошачьим шагом», а они убегают. Вчера только повезло их сфотографировать, — рассказала «КП-Новосибирск» посетительница Анна Новикова, которой удалось заснять кошачий бэби-бум.

Напомним, c 24 июня 2020 года Новосибирский зоопарк открылся для посетителей после перерыва в работе из-за режима самоизоляции. На территории сохраняется масочный режим, работа зоопарка продлена до 23:00.

Кошки новосибирского зоопарка родили котят на карантине .Видео предоставлено Анной Новиковой

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