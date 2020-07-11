Долгожительница умерла в Новосибирской области от коронавируса
Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Новосибирской области. В том числе - женщина долгожительница, которой было 90 лет.
Всех, кто скончался за сутки от вируса, называет оперштаб Новосибирской области:
- Мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек.
За время пандемии в регионе сделано 245 923 теста на коронавирус.
- Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения, - говорится в сводке оперативного штаба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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