2020-07-11T09:29:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Долгожительница умерла в Новосибирской области от коронавируса

По официальным данным, в регионе COVID-19 убил 137 человек
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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От коронавируса умерло еще четыре человека.От коронавируса умерло еще четыре человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще четыре человека стали жертвами коронавируса в Новосибирской области. В том числе - женщина долгожительница, которой было 90 лет.

Всех, кто скончался за сутки от вируса, называет оперштаб Новосибирской области:

- Мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек.

За время пандемии в регионе сделано 245 923 теста на коронавирус.

- Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения, - говорится в сводке оперативного штаба.

«Не имеете права трогать меня» - пассажирка без маски устроила скандал полицейским. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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