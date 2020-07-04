Школьникам Новосибирска начали оказывать психиатрическую помощь из-за коронавируса

4 Июль 2020 2020-07-04T12:28:58+03:00

Оказалось, родители и дети разучились проводить время вместе дома и не знают о чем общаться

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Как стало известно КП-Новосибирск классных руководителей в школах попросили рассказать родителям о том, что они и их дети могут воспользоваться помощью психолога.

— В ситуации продления ограничительных мероприятий на территории Новосибирской области обостряется необходимость психиатрической помощи детям и подросткам. Просим вас довести информацию до родителей обучающихся о том, что прием несовершеннолетних с кризисными состояниями организован по адресу: улица Романова, 23а в будни с 9.00 до 17.00 часов, — говорится в сообщении.

Источник КП-Новосибирск подтвердил, что помощь психолога как никогда стала необходима подросткам.

— Дети и родители устали. Они разучились, организовать и проводить досуг дома не умеют. Дети бегут гулять, стремятся уйти из-под контроля родителей, их манит вода и природа, а соблюдать меры безопасности забывают. Поэтому было принято решение оповестить родителей о возможных консультациях, — рассказали КП-Новосибирск.

Напомним, в регионе по-прежнему действует ограничительные меры. Часть запретов сняли, но детские лагеря по-прежнему закрыты. Также не работают торговые центру и кафе.

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ИСТОЧНИК KP.RU