2020-07-10T21:17:09+03:00
Общество

Дирижер из Новосибирской филармонии рассказал, как артисты живут во время самоизоляции

Многие мероприятия музыкантам пришлось перенести из-за пандемии
Алена КУЛЕШОВА
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Алим Шахмаметьев вместе с дочерью Адрианой. Фото: семейный архив Алима ШАХМАМЕТЬЕВААлим Шахмаметьев вместе с дочерью Адрианой. Фото: семейный архив Алима ШАХМАМЕТЬЕВА
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В этом году коронавирус внес свои коррективы в жизнь сибиряков. На время такие привычные всем занятия как поход в кино, театр или на концерт вдруг стали недоступны для людей. По крайней мере, в традиционном формате. Большинство подобных мероприятий перенеслись в сеть и стали проходить в онлайн формате. О том, как проходили будни музыкантов на самоизоляции, рассказал Главный дирижер Камерного оркестра Новосибирской филармонии Алим Шахмаметьев.

— Наш оркестр, как и все остальные коллективы и солисты филармонии, сейчас не имеет возможности выступать. Деятельность наша плановая. Помимо запланированных концертов следующего сезона, у нас остались неисполненные концертные программы уходящего. Поэтому в первую очередь мы должны будем отдать нашим зрителям программы апреля и мая, — рассказал изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» Алим Шахмаметьев. — Потому что, к примеру, в марте отменилось сразу несколько мероприятий, в числе которых концерты в Будапеште и Вене. В мае-июне тоже многое не состоялось. Очередной Международный мастер-класс в Моравской филармонии должен был пройти во второй половине июня. Формально мы уже могли его проводить — здесь все уже открыто. Но на мастер-класс заявлены студенты из США и Азии, а для них было бы практически невозможно прилететь. Поэтому мы перенесли мероприятие на август — надеюсь, что границы ЕС откроют и для этих стран, а также для россиян.

Напомним, сейчас в Новосибирске уже частично открылись для посетителей музеи и пляжи. Свою работу также начали летние веранды ресторанов и кафе. Работает и Новосибирский зоопарк: там открыто все, кроме крытых павильонов. Пока остаются закрытыми гостиницы и фитнес-центры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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