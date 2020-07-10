Поиски двух подростков, пропавших в селе под Новосибирском, закончились трагедией

10 Июль 2020 2020-07-10T20:34:22+03:00

Об этом сообщили в следственном комитете

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Поиски двух подростков, пропавших в селе Кыштовка под Новосибирском, закончились трагедией. Их нашли погибшими вечером 11 июля.

— Тела подростков достали из реки сегодня вечером. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверка по данному происшествию продолжается, — пояснила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, двух молодых людей 17 и 18 лет искали с 8 июля волонтеры, полицейские, спасатели, сотрудники местной администрации и простые жители села. На берегу реки Тара были найдены их личные вещи, телефоны и мопед. Следователи и следователи-криминалисты осматривали место происшествия и опрашивали очевидцев, которые рассказали, что видели двух парней, плавающих на старом бревне.

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Следователи проводят проверку по данному факту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU