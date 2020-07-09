2020-07-09T23:02:34+03:00
Происшествия

«Вещи и мопед нашли на берегу реки»: в селе под Новосибирском пропало двое подростков

Следователи проводят проверку по данному факту
Алена КУЛЕШОВА
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В селе Кыштовка под Новосибирском пропали двое подростков. Фото: СУ СК по НСОВ селе Кыштовка под Новосибирском пропали двое подростков. Фото: СУ СК по НСО
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В селе Кыштовка под Новосибирском пропали двое подростков: 17-летний Егор Маслаков и 18-летний Сергей Клыков. Поисками молодых людей занимаются следователи.

— Сообщение об исчезновении подростков поступило в следственные органы 9 июля. Известно, что 8 июля молодые люди ушли из дома и не вернулись. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были найдены их личные вещи, телефоны и мопед, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области. — Следователи и следователи-криминалисты уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, которые рассказали, что видели двух парней, плавающих на старом бревне.

В настоящее время подростков продолжают искать в районе поймы реки Тара, вниз по течению от места обнаружения их вещей. На месте работают волонтеры, полицейские, спасатели, сотрудники местной администрации и простые жители села. Русло реки Тара перегорожено неводом.

По факту исчезновения подростков проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находятся Егор и Сергей, сразу же сообщите об этом по телефону дежурного по следственному управлению: 8-383-203-57-39 или сообщите в полицию по номеру 02 (для абонентов сотовой связи 102).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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