10 Июль 2020 2020-07-10T13:49:57+03:00

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Днем 10 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Кирова там столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок.

— На улице Кирова перед пересечением с улицей Лобова столкнулись седан «Тойота» и Nissan Wingroad. От удара у «Тойоты» выбило бампер, фару, помяло капот и крыло, а «Ниссан» лег на левый борт, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — На месте работают сотрудники МЧС.

В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск подтвердили информацию о ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. В центре города иномарка сбила девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Авария попала в объектив видеорегистратора автомобилиста, проезжавшего мимо.

В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок.

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ИСТОЧНИК KP.RU