В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок
Днем 10 июля в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. На улице Кирова там столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок.
— На улице Кирова перед пересечением с улицей Лобова столкнулись седан «Тойота» и Nissan Wingroad. От удара у «Тойоты» выбило бампер, фару, помяло капот и крыло, а «Ниссан» лег на левый борт, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — На месте работают сотрудники МЧС.
В ГИБДД по Новосибирску КП-Новосибирск подтвердили информацию о ДТП. На месте работают сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. В центре города иномарка сбила девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Авария попала в объектив видеорегистратора автомобилиста, проезжавшего мимо.
В Новосибирске столкнулись две иномарки: одна из машин перевернулась на бок.
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ИСТОЧНИК KP.RU