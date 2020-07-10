ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе
В соцсетях появилось видео ДТП в центре Новосибирске. В районе улицы Семьи Шамшиных иномарка сбила девушку, переходившую дорогу.
— Водитель автомобиля Mazda Verisa поворачивал с улицы Семьи Шамшиных на Фрунзе и сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом многие сибиряки пожелали девушке здоровья, а автомобилисту посоветовали быть осторожнее. Ведь эта история могла закончиться далеко не так оптимистично:
— Девушке скорейшего выздоравления!
— Может она у него в слепой зоне оказалась? Внимательнее надо быть.
— Девушка зря так быстро встала, нужно было все же скорую дождаться, — пишут люди.
В центре Новосибирска иномарка сбила девушку на пешеходном переходе.
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ИСТОЧНИК KP.RU