ДТП в центре Новосибирска: иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

10 Июль 2020 2020-07-10T12:05:54+03:00

В соцсетях появилось видео ДТП в центре Новосибирске. Фото: "АСТ-54"

Авария попала в объектив видеорегистраторов других автомобилистов

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В соцсетях появилось видео ДТП в центре Новосибирске. В районе улицы Семьи Шамшиных иномарка сбила девушку, переходившую дорогу.

— Водитель автомобиля Mazda Verisa поворачивал с улицы Семьи Шамшиных на Фрунзе и сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом многие сибиряки пожелали девушке здоровья, а автомобилисту посоветовали быть осторожнее. Ведь эта история могла закончиться далеко не так оптимистично:

— Девушке скорейшего выздоравления!

— Может она у него в слепой зоне оказалась? Внимательнее надо быть.

— Девушка зря так быстро встала, нужно было все же скорую дождаться, — пишут люди.

В центре Новосибирска иномарка сбила девушку на пешеходном переходе.

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ИСТОЧНИК KP.RU