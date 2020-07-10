Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр
Мэр Новосибирска заявил, что займется проблемой неприятного запаха, который в последнее время все чаще появляется по вечерам на правом берегу. По словам Анатолия Локтя, на каждую волну неприятного запаха будут составляться акты.
— Такая проблема у нас действительно существует, город периодически накрывает эта волна. Примерно месяц назад состоялось выездное заседание, на Кудяршовский свинокомплекс выезжали депутаты Горсовета и специалисты мэрии. Источник был зафиксирован, установлено, что связано это явление с нарушениями технологии работы с отходами, — пояснил мэр на встрече с журналистами 10 июля. — Основная проблема здесь заключается в том, что у Роспотребнадзора нет определенной шкалы, по которой можно было бы эти запахи как-то актировать, исходя из значений нормы.
По словам градоначальника, департаменту ЖКХ уже было поручено составлять акты на каждый такой случай, который будет появляться в городе. В дальнейшем власти планируют продолжить заниматься этим вопросом.
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ИСТОЧНИК KP.RU