Стала известна причина неприятного запаха в Новосибирске: об этом заявил мэр

10 Июль 2020 2020-07-10T12:46:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Новосибирска заявил, что займется проблемой неприятного запаха, который в последнее время все чаще появляется по вечерам на правом берегу. По словам Анатолия Локтя, на каждую волну неприятного запаха будут составляться акты.

— Такая проблема у нас действительно существует, город периодически накрывает эта волна. Примерно месяц назад состоялось выездное заседание, на Кудяршовский свинокомплекс выезжали депутаты Горсовета и специалисты мэрии. Источник был зафиксирован, установлено, что связано это явление с нарушениями технологии работы с отходами, — пояснил мэр на встрече с журналистами 10 июля. — Основная проблема здесь заключается в том, что у Роспотребнадзора нет определенной шкалы, по которой можно было бы эти запахи как-то актировать, исходя из значений нормы.

По словам градоначальника, департаменту ЖКХ уже было поручено составлять акты на каждый такой случай, который будет появляться в городе. В дальнейшем власти планируют продолжить заниматься этим вопросом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дышать просто невозможно»: новосибирцы жалуются на жуткую вонь на правом берегу

Неприятный запах горожане впервые почувствовали 13 мая (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU