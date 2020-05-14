2020-05-14T22:00:36+03:00
Общество

«Дышать просто невозможно»: новосибирцы жалуются на жуткую вонь на правом берегу

Неприятный запах горожане впервые почувствовали 13 мая
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на сильную вонь на правом берегу, из-за которой не могут открыть окна.Новосибирцы жалуются на сильную вонь на правом берегу, из-за которой не могут открыть окна.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новосибирцы жалуются на сильную вонь на правом берегу, из-за которой люди в тридцатиградусную жару не могут открыть дома окна. Неприятный запах горожане впервые почувствовали еще вечером 13 мая.

— В Заельцовском районе стоит вонь, дышать просто невозможно. Закрываешь окна дома — душно, открываешь — воняет. Видимо, всему виной мясокомбинат, который тут недалеко расположен. Мы уже здесь в противогазе ходить готовы, — пишут сибиряки в паблике «АСТ-54».

Некоторые горожане сообщают, что такой же жуткий запах стоит в Октябрьском и Центральном районе. Кто-то пишет, что пытался дозвониться до диспетчерской службы по телефону 051, но им это не удалось.

В комментариях под постом подписчики паблика отметили, что такая ситуация происходит уже не в первый раз. С подобным жители правобережья сталкиваются регулярно:

— Уже не первый год такая вонь тут стоит.

— Запах действительно невозможный стоит.

— Я такой запах раньше только зимой помню, летом еще не было, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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